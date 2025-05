Das Drehbuch für die Handballer der HSG Suhl ist geschrieben: Ausgerechnet zu Hause – da, wo sie in dieser Regionalliga-Saison erst ein Spiel gewonnen haben – könnte sich an diesem Samstag, 10. Mai, das Schicksal des Aufsteigers entscheiden: Bleibt Suhl in der 4. Liga oder kehrt es zurück in die Thüringer Landesgrenzen?