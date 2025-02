Suhls Torwarttrainer Frank Hornschuch ist seit dieser Saison auch für die vom Mitteldeutschen Handball-Verband geforderte Videoaufzeichnung der Heimspiele der HSG Suhl verantwortlich. Am Samstagabend, 8. Februar, hat er deshalb den Beweis auf seinem Handy griffbereit. Hornschuch spult an das Ende des Mitschnitts der Regionalliga-Partie gegen den HV Rot-Weiß Staßfurt. Keine zehn Sekunden sind es noch auf der Uhr. Staßfurt führt 25:24, das erste Mal seit fast 20 Minuten. Der letzte Suhler Angriff rollt. Hornschuch zoomt mit seinen Fingern auf dem Handybildschirm auf die Füße von Staßfurts Malvin Haeske. Der steht beim Abblocken von Suhls Vladyslav Ostroushko klar hinter der Linie und damit im Torraum. Ein Regelverstoß, den zumindest einer der Schiedsrichter hätte sehen müssen, sagt Hornschuch. Doch statt eines Siebenmeters bekommt Suhl nach dem Ertönen der Schlusssirene einen direkten Freiwurf. Der Ball fliegt über das Tor. Das Spiel ist aus. Suhl unterliegt in der Wolfsgrube 24:25 (14:12).