Handball in Suhl: Das war’s Lars – Abschied mit Staffelsieg

Von Anfang an präsentierten sich die Hausherren entschlossen und spielfreudig. In der Abwehr wurde Beton angerührt, was dann noch durchkam, wurde meist zur Beute des gut aufgelegten Maximilian Seifferth im Tor. Vorne sorgten Remó Gerstenberg, Ziems und Griebel für eine schnelle 3:0-Führung (5.). Immer wieder bissen sich die Gäste in der Folge an der Suhler Deckung die Zähne aus. Der Vorsprung wuchs weiter an. Auch eine Zeitstrafe gegen Lars Griebel stoppte die Gastgeber nicht. Michael Frank kam ins Spiel und fügte sich mit zwei Treffern bis zur Pause problemlos ein.