Für die Männer des Sonneberger Handballvereins (SHV) stand das Spiel gegen die SV Blau-Weiß 1893 Goldbach/Hochheim in der Oberliga Thüringen auf dem Programm. Das zahlreiche Publikum bekam dabei das ganze Repertoire des Handballsport zu sehen und durfte keine schwache Nerven haben. Der SHV zeigte, wie in der bisherigen Saison fast schon obligatorisch, wieder zwei komplett verschiedene Gesichter. So war es ein harter Weg, bis der Sieg in trocknen Tüchern war.