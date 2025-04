Stand das vergangene Wochenende beim Sonneberger Handballverein (SHV) ganz im Zeichen des Nachwuchses, so kann dieser jetzt erst mal die Ferien genießen. Stattdessen geht es für die Männer in der Landesliga Thüringen wieder um Punkte. Am Samstag, 12. April, steht das nächste Heimspiel auf dem Programm. Ab 18 Uhr gastiert in der SBBS-Halle der HSV Apolda 1990 II.