Der Sonneberger Handballverein (SHV) blickt auf einen großen und erfolgreichen Handballtag in der heimischen SBBS-Dreifelderhalle zurück. Eines der Highlights war sicherlich das Spiel bei den Männern; hier ging’s ordentlich zur Sache. Zu Gast war die Oberliga-Reserve des VfB “Thomas Müntzer“ Mühlhausen. Einst schlug man Schlachten, als noch beide Männerteams in der Oberliga spielten. Jetzt duelliert man sich in der Landesliga, also eine Klasse tiefer. Doch an Spannung war auch dieses Spiel nicht zu überbieten.