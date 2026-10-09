In heimischen Gefilden bietet sich den Männern des Sonneberger Handballvereins (SHV) am bevorstehenden Wochenende die Chance, das Punktekonto in der Oberliga Thüringen weiter zu füllen. Am Samstag – zur gewohnten Zeit ab 18. 30 Uhr – kommt es in der Sonneberger SBBS-Halle im Stadtteil Steinbach zum Duell gegen die SV Blau-Weiß 1893 Goldbach/Hochheim. Beide Mannschaften finden sich in der noch jungen Saison in der unteren Hälfte der Tabelle wieder und weißen ähnliche Bilanzen auf: Nach erfolgreichem Auftakt musste Goldbach zuletzt zwei Niederlagen in Folge einstecken. Den Sonnebergern erging es ähnlich; bisher stehen nur zwei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Dementsprechend stehen nun beide unter Zugzwang, wollen sie nicht noch weiter in den Tabellenkeller abrutschen. Ein hoch spannendes Spiel scheint also garantiert zu sein.