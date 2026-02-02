Die Landesliga-Handballer des Sonneberger Handballverein (SHV) hatten im Spitzenspiel die HSG Saalfeld/Könitz in Sonneberg zu Gast. Im Spiel gegen den bisherigen Tabellenführer ließen die Sonneberger keine Zweifel aufkommen. Erneut agierten die Gastgeber sehr stabil in der Abwehr, und auch in der Offensive lief es zu großen Teilen rund. Zusätzlich sorgte eine gut besetzte Auswechselbank für die nötige Variabilität und Frische über die gesamte Partie. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte der SHV den nächsten souveränen Sieg einfahren und den Druck auf die Top drei der Tabelle weiter aufrecht erhalten. So gingen die Sonneberger am Ende deutlich mit 34:23 (15:9) als Sieger aus dem Spitzenspiel hervor und schubsten die Saalfelder, die nun auf Tabellenplatz drei rangieren, vom Thron.