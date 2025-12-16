Am zurückliegenden Wochenende feierte die D-Jugend des Sonneberger Handballvereins (SHV) zwei deutliche und souveräne Erfolge: Sowohl gegen die Gastgeber der Jugendspielgemeinschaft Altenburger Land (23:16) als auch gegen Ronneburg (25:19) konnte deutlich gewonnen werden. Einziges Ärgernis am Sonntagvormittag war, dass die weiteren planmäßigen Teilnehmer aus Mühlhausen und Bad Salzungen kurzfristig absagten, sodass die weiteste Anreise der Saison mit knapp 200 Kilometern Anfahrt für nur zwei Spiele unverhältnismäßig erscheint. Der Freude ob der weiteren Pluspunkte tat das aufseiten der Spielzeugstädter natürlich dennoch keinen Abbruch.