Was war das für ein Wochenende beim Sonneberger Handballverein (SHV)? Der zurückliegende Samstag war ein Großkampftag. Bereits in der Früh um 9 Uhr erfolgte der erste Anpfiff des Tages. Bei den Turnieren der Minis waren neben zwei SHV-Teams – bestehend aus einer Mannschaft mit Anfängern und einer Mannschaft mit bereits Fortgeschrittenen – auch die Gäste des HSC Coburg, der HSG Weidhausen-Ebersdorf, der HSG Suhl, der HSG Rödental-Neustadt und des HV Ilmenau am Start.