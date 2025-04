Nach zwei Wochen Pause startet für die Männer des Sonneberger Handballvereins (SHV) der Endspurt in der Saison 2024/25. In der Landesliga stehen in den kommenden Wochen noch drei Partien auf dem Programm, welche die bisher spannende und enge Saison entscheiden werden. Den Auftakt bildet dabei das Heimspiel des SHV am kommenden Wochenende: Am Samstag, 26. April, treffen die Sonneberger Handballer in der heimischen SBBS-Halle auf die Mannschaft des Nordhäuser SV. Anwurf ist wie gewohnt um 18 Uhr.