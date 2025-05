Dieser 22., dieser letzte Spieltag der Handball-Landesliga war für den neuen Meister ein ganz besonderer. Vor dem Spiel gegen den HSC Erfurt (37:31) nahmen die Spielzeugstädter nämlich nicht nur den Meisterpokal für die nunmehr abgelaufene Saison 2024/25 in Empfang, sie mussten sich auch von einem echten Urgestein des Sonneberger Handballs verabschieden: Paul Dietrich beendet seine Karriere als Aktiver und hängt damit seine Handballschuhe an den Nagel. Dafür gab’s in der SBBS-Halle aber nicht nur tosenden Applaus. Denn bei einigen Anwesenden war auch der eine oder andere Tränentropfen im Gesicht zu sehen ...