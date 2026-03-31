Die Männer des Sonneberger Handballvereins (SHV) bleiben weiter Spitzenreiter der Landesliga. Am vergangenen Samstag festigten sie ihren Meisterschaftsanspruch erneut – durch einen 34:26-Sieg über die Gästemannschaft vom Post SV Gera. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte stand es 15:15, doch mit Beginn der zweiten Runde wollten die Gastgeber einen Zahn zulegen. Das misslang zunächst; die Gäste führten. Bis Vlad Martalog nach 39 Minuten die Sonneberger in Führung brachte (21:20). Und diese Führung gaben die SHV-Mannen bis Spielschluss auch nicht mehr ab.