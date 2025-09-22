Die Männer des Sonneberger Handballvereins (SHV) feierten einen gelungenen Saisonauftakt in der Landesliga. Vor 157 Zuschauern schlug man die Oberligareserve des VfB „Thomas Müntzer“ Mühlhausen deutlich mit 38:23. Die Gäste reisten allerdings mit einer arg gebeutelten Minimalbesetzung an, hatten nur fünf Feldspieler dabei und agierten so in Unterzahl. Die Hausherren dagegen hatten genügend Spieler an Bord, wenngleich auch hier einige fehlten. Doch das fiel nicht ins Gewicht. Nach einem Blitzstart der Gäste und einem 0:2-Rückstand drehten die SHV-Männer den Spieß um, erzielten selbst sechs Buden und führten mit 6:2. Bis zur Pause warfen die Mannen um Trainer Pit Poser eine 20:9-Führung heraus. Nach dem Seitenwechsel ließ man es dann etwas ruhiger angehen. Beste Werfer auf Sonneberger Seite waren der Jüngste – Daniel Lungu mit sieben Toren – sowie der Älteste. Neuzugang Igor Krivchikov fügte sich gleich mit elf Toren perfekt ein. shv