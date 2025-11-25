Lok Meiningen musste im Heimspiel gegen den Spitzenreiter der Handball-Regionsoberliga Behringen/Sonneborn II drei Stammspieler krankheitsbedingt ersetzen. So war die 29:41-Niederlage am Ende nicht zu verhindern.
In der Handball-Regionsoberliga der Männer unterliegt Lok Meiningen dem Tabellenführer deutlich.
Lok Meiningen musste im Heimspiel gegen den Spitzenreiter der Handball-Regionsoberliga Behringen/Sonneborn II drei Stammspieler krankheitsbedingt ersetzen. So war die 29:41-Niederlage am Ende nicht zu verhindern.