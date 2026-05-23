Als Sascha Kleint sein letztes Tor im letzten Heimspiel für seine HSG Werratal 05 erzielt hatte, als der Abpfiff längst ertönte war, als der letzte Applaus der Fans verstummt war – da kullerte dann doch die eine oder andere Träne über die Wangen des mittlerweile 41-jährigen Werrataler Publikumslieblings. Auf einer Leinwand lief eine mehrminütige Bildershow mit Stationen aus der sportlichen Laufbahn des verheirateten zweifachen Familienvaters. Das war sicher nicht nur für ihn ein bewegender Moment.