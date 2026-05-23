Als Sascha Kleint sein letztes Tor im letzten Heimspiel für seine HSG Werratal 05 erzielt hatte, als der Abpfiff längst ertönte war, als der letzte Applaus der Fans verstummt war – da kullerte dann doch die eine oder andere Träne über die Wangen des mittlerweile 41-jährigen Werrataler Publikumslieblings. Auf einer Leinwand lief eine mehrminütige Bildershow mit Stationen aus der sportlichen Laufbahn des verheirateten zweifachen Familienvaters. Das war sicher nicht nur für ihn ein bewegender Moment.
Handball im Werratal Keine Tore mehr von Sascha Kleint
Ralf Ilgen 23.05.2026 - 09:00 Uhr