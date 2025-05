Die Handballer des HV Merkers verabschieden sich mit einer wahrlich meisterhaften Vorstellung aus der Regionsliga-Serie 2024/25. Ihr letztes Saison-Punktspiel gewannen die Männer von Trainer Torsten Schön mit 37:19 Toren beim SV Dingelstädt. Mit dem souveränen Sieg sicherten sich die Krayenberger als alleiniger Tabellenführer mit 20:4 Punkten den Staffelsieg in der Staffel 3 der Regionsliga. Der erste Platz berechtigt zum Aufstieg. Ob der HV Merkers in der nächsten Saison eine Etage höher in der Regionsoberliga spielen wird, entscheidet in dieser Woche der Trainer gemeinsam mit seiner Mannschaft. Bis zum Donnerstag muss der Verein seine Entscheidung dem Thüringer Handballverband mitteilen. Ein Stück Spannung liegt also auch nach dem Saisonabschluss noch über den Krayenbergern. In Dingelstädt ließen derweil die Merkers-Männer keinen Zweifel aufkommen, dass sie sich im letzten Saisonspiel den Titel vor der zweiten Mannschaft des Nordhäuser SV sichern wollen.