Nach dem Seitenwechsel verkürzte Gummersbach, weil der SCM im Abschluss nicht konsequent genug war (25:21/37.). Sobald der SCM das Tempo anzog, wuchs der Vorsprung wieder an. Den Meister hielten in dieser Phase besonders Manuel Zehnder und Torwart Nikola Portner auf Kurs. Am Ende mussten die mit nur zwölf Feldspielern angetretenen Gäste dem Kraftverlust Tribut zollen, konnten den Rückstand nicht aufholen.