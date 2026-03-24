Wiegert: Liga muss entscheiden, was attraktiver ist

Wiegert ließ offen, wie er sich bei einer Abstimmung über das Modell entscheiden. Also zwischen Beibehaltung der gängigen Regelung, wonach bei Punktgleichheit die Tordifferenz zählt, oder einer Rückkehr zum bereits in der Bundesliga praktizierten Prinzip des Heranziehens des direkten Duells. "Wie immer haben beide Modelle Vor- und Nachteile. Die Liga muss entscheiden, was für sie die attraktivere Variante ist. Sollte ich gefragt werden, müsste ich etwas darüber nachdenken und dann aus der Sicht der Interessen des SC Magdeburg entscheiden, bei dem ich bestellter Geschäftsführer und Cheftrainer bin", sagte Wiegert.