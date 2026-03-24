Magdeburg - Vor dem Top-Spiel der Handball-Bundesliga zwischen Tabellenführer SC Magdeburg und Meister Füchse Berlin hat SCM-Cheftrainer Bennet Wiegert auch die Tordifferenz im Blick. Diese würde bei Punktgleichheit am Ende den Ausschlag über den Titelgewinn geben. "Das kann am Ende tatsächlich ein goldener Punkt sein. Deshalb ist es wichtig. Dass Berlin da jetzt fünf Tore vor ist, ist aus meiner Sicht noch alles in Maßen", sagte der Trainer des Champions League-Siegers in einer Medienrunde vor dem Spiel am Samstag (16.05 Uhr/ARD und Dyn).