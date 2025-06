Die Kurstadt Bad Salzungen feiert in diesen Tagen ihren 1250. Geburtstag – und Eisenach gratuliert mit einem Gastspiel der ThSV-Handballer. Der Tabellenelfte der Bundesliga traf am Donnerstagabend vor rund 800 Zuschauern in der Werner-Seelenbinder-Halle auf eine Thüringer Amateurauswahl, die unter dem Namen „Eintagsprofis“ auflief und jede Menge Spaß daran hatte, 3 x 15 Minuten gegen die echten Profis von der Wartburg ihre Handballkünste unter Beweis zu stellen. Der erwartbare Endstand von 29:19 (7:6, 24:12) für den ThSV spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle. Dass in den letzten fünf Minuten Fußball statt Handball gespielt wurde, passte zum lockeren Charakter der kurzweiligen Veranstaltung.