Zum Jahresabschluss holten sich die Handballerinnen der HSG Werratal im Heimspiel gegen den LSV Ziegelheim den zweiten Sieg der Oberliga-Saison (32:29). Der Aufsteiger überzeugte über die gesamte Spielzeit mit einem konzentrierten und souveränen Auftreten.Der Ziegelheimer Führungstreffer nach 40 Sekunden sollte der einzige dieser Art für die Gäste bleiben. In den ersten zweieinhalb Minuten ließen die Werratalerinnen ihre Chancen noch liegen, dann brachte Spielertrainerin Lilly Reum ihrem Team den Ausgleich sowie eine 3:1-Führung. Nun präsentierte sich die HSG konsequent und zog auf 10:5 ein Stück davon. Auch bei einem zwischenzeitlichen Aufholen der Gäste (15:13) ließ man sich nicht aus der Ruhe bringen. Zur Pause stand eine deutliche 21:14-Führung.