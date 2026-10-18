"Wir brauchen dieses Transferfenster. Für mich ist es ein bisschen problematisch, dass wir Verträge drei, vier Jahre im Voraus machen, denn man sieht jetzt bei Johannes Golla, dass immer viel im Leben passieren kann, auch mit deiner Familie. Deshalb brauchen wir eine neue Diskussion darüber, wie wir das in der Zukunft besser lösen können", forderte der dreimalige Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin in der "Sport Bild".