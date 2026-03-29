Erst nach dem Wechsel packte der THC in der Abwehr deutlich besser zu. Zudem fand Torhüterin Laura Kuske in die Partie. Dadurch kam auch das Tempospiel der Thüringerinnen in Schwung. Mit einem 8:2-Lauf wandelten sie einen 21:25-Rückstand bis zur 44. Minute in eine 29:27-Führung um. Die Gäste konterten mit vier Toren nacheinander, doch in der Schlussphase ließ der THC den Rückstand nicht weiter anwachsen und machte so den Einzug ins Final Four perfekt.