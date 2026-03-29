Bad Langensalza - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in der European League erneut das Final Four erreicht. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor zwar das Viertelfinal-Rückspiel gegen den dänischen Erstligisten Nykobing Falster Handbold vor heimischer Kulisse mit 36:37 (18:22), sicherte sich dank des 31:27-Hinspielerfolges aber das Weiterkommen. Der THC, bei dem Johanna Reichert mit 15 Toren überragte, hat nun am 16./17. Mai in Graz die Chance, seinen Titel aus der Vorsaison zu verteidigen.