Bad Langensalza - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in der European League einen großen Schritt Richtung Final Four gemacht. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang im Viertelfinal-Hinspiel den rumänischen Klub SCM Ramnicu Valcea vor heimischer Kulisse mit 35:29 (17:15) und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 30. März. Mit 15 Toren ragte Johanna Reichert beim THC deutlich heraus. Das Finalturnier findet am 3./4. Mai in Graz statt.