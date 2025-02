Im Spiel des THC passt nicht viel zusammen

Die Thüringerinnen verschliefen die Anfangsphase und gerieten schnell mit 2:7 (8. Minute) in Rückstand. Auch eine frühe Auszeit von Müller brachte zunächst keine Besserung. Im Angriff leisteten sich die Gäste viele unnötige Ballverluste, und in der Defensive waren sie mit dem hohen Tempo der Norwegerinnen heillos überfordert. Bis zur 13. Minute zog Larvik auf 12:4 davon. In der Folge entwickelte der THC in der Offensive zwar mehr Durchschlagskraft, offenbarte aber weiterhin Schwächen im Rückzugsverhalten, sodass die Gastgeberinnen ihren Acht-Tore-Vorsprung bis zur Pause verteidigten.