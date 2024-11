Handball: European League: Thüringer HC feiert klaren Hinspielsieg gegen Vác

Nordhausen - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC stehen dicht vor dem Einzug in die Gruppenphase der European League. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde den ungarischen Erstligisten Váci NKSE deutlich mit 34:22 (17:11) und verschaffte sich damit eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Sonntag (18 Uhr) in Vác. Vor 901 Zuschauern avancierte Csenge Kuczora gegen ihren Ex-Verein mit sechs Toren zur besten Werferin des THC.