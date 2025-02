Handball: European League: Thüringer HC brilliert gegen Braila

Die Thüringerinnen starteten nervös in die Partie und scheiterten anfangs wiederholt an Gäste-Torhüterin Elena Serban. Erst in der sechsten Minute gelang Reichert der erste Treffer für den THC. In der Folge erzwangen die Gastgeberinnen ein Duell auf Augenhöhe. Vor allem mit ihrem schnellen Umschaltspiel bereiteten sie dem Favoriten große Probleme.