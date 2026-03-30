Handball-Europapokal: THC träumt von der Titelverteidigung

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in der European League erneut das Finalturnier erreicht. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor zwar das Viertelfinal-Rückspiel gegen Nykobing Falster Handbold vor heimischer Kulisse mit 36:37, sicherte sich aufgrund des 31:27-Hinspielerfolgs in Dänemark aber das Weiterkommen. Der THC, bei dem die österreichische Nationalspielerin Johanna Reichert mit 15 Toren überragte, hat nun bei der Endrunde am 16. und 17. Mai die Gelegenheit, den Titel aus der Vorsaison zu verteidigen. Gegner sind Viborg HK (Dänemark), Bourgogne Dijon aus Frankreich und der ungarische Spitzenklub MOL Esztergom. Ein Austragungsort steht noch nicht fest, die Tendenz geht offenbar in Richtung Dijon.