Handball: Europa League: Thüringer HC zittert sich ins Viertelfinale

Die Thüringerinnen bekamen defensiv zunächst keinen Zugriff auf die schnellen Spanierinnen und gerieten mit 4:8 (11. Minute) in Rückstand. Nach einer Auszeit von Müller schraubten die Gastgeberinnen zwar die Intensität in der Abwehr deutlich nach oben, erlaubten sich im Angriff allerdings viele technische Fehler und vergaben drei Siebenmeter. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit bekam der THC die Partie allmählich in den Griff und verkürzte auf zwei Tore Abstand.