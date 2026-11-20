Ein Spiel jagt das nächste

Gespielt wurde an diesem Tag im engen Takt. Den Anfang machte die F-Jugend, auch Minis genannt. Sie hatte gleich vier Teams zu Gast und spielte in Turnierform gegen die HSG Rödental-Neustadt, HSG Weidhausen-Ebersdorf, SG Bad Rodach/Großwalbur und den HSC Coburg. Einige Kinder und Betreuer blieben im Anschluss gleich in der Halle, als es beim E-Jugendturnier weiterging. Lediglich die TS Lichtenfels kam noch dazu und so wurde auch hier ein munteres Turnier gespielt. Im Anschluss daran wirbelten die SHV-Youngsters der C-Jugend über das Parkett, mussten sich Altenburg aber mit 24:29 geschlagen geben. Danach gelang es der neu formierten zweiten Männermannschaft, den ersten Saisonsieg einzufahren. Das 23:19 gegen Gera wirkte dabei durchaus souverän. Den Schlusspunkt setzten am Ende des Tages die Oberliga-Männer, die mit einem 37:27 gegen Mühlhausen den vierten Saisonsieg feierten und sich derzeit überraschend auf dem vierten Tabellenplatz wiederfinden. Nach dem Aufstieg ins Thüringer Handballoberhaus ist die bisherige Bilanz also mehr als passabel. Bei den Männer-Spielen gab es jeweils eine Schweigeminute in Gedenken an den kürzlich verstorbenen, jahrzehntelangen Handballfunktionär aus Sonneberg: Bernd Knortz.