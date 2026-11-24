Horvat gebe an, "unter Androhung von Gewalt dazu gedrängt worden zu sein, seinen Vertrag aufzulösen", so die Staatsanwältin damals. Die Beschuldigten sollen dem Slowenen nach eigener Aussage sinngemäß angedroht haben, er könne seinen Sport nicht mehr ausüben, wenn er den Auflösungsvertrag nicht unterschreibe, so Frodermann. "Die geschilderten Vorwürfe sind schwerwiegend und werden von uns sehr ernst genommen", teilte der Verein vergangene Woche in einer Stellungnahme mit. "Gewalt, Drohungen und Einschüchterung haben in unserem Verein keinen Platz", Spieler und Mitarbeitende hätten Anspruch auf einen sicheren und respektvollen Umgang.