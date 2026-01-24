Handball-EM Weltklasse-Wolff rettet Handballern Sieg gegen Norwegen

"Überragend, das ist nicht von dieser Welt", sagte Rückraumspieler Renars Uscins zur Leistung von Wolff im ZDF. "Unglaubliche Leistung von Andy", lobte Gislason. Auch Grgic hob die Leistung des Torhüters hervor. "Danke an Andy. Wahnsinn, wie oft der uns den Arsch rettet. Das muss man einfach sagen, dass wir dank ihm heute gewonnen haben", sagte der Flensburger. Seinen eigenen Auftritt bewertete er zurückhaltend: "Ich darf mal den Ball flach halten. Die eine Leistung ist ganz gut, das freut mich auch sehr. Ich möchte das aber jetzt gerne konstant bringen und nicht wieder 15 Spiele warten, bis das nächste gute Spiel kommt."