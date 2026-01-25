Dänemark spielt gegen den EM-Fluch

Co-Trainer Erik Wudtke versuchte, dem Team Mut zu machen. "Wahrscheinlich verliert man neun von zehn Spielen, aber die Dänen wissen nicht, wann das zehnte ist." Doch wie bezwingt man eine Mannschaft, die nahezu unschlagbar ist?

Das dänische Star-Ensemble, aus dem Welthandballer Mathias Gidsel, Torhüter Emil Nielsen oder Flensburgs Rückraumspieler Simon Pytlick noch herausragen, ist Olympiasieger und Weltmeister – und hat dennoch einen Makel: Bei Europameisterschaften tat sich die goldene Generation in den letzten Jahren schwer.

Der letzte Titel liegt bereits 14 Jahre zurück. Und das wurmt den Co-Gastgeber gewaltig. "Das ist ein großes Thema für uns. Wir wollen endlich dieses Turnier gewinnen", sagte Kapitän Magnus Saugstrup vom SC Magdeburg. Geheimnisse gibt es zwischen Dänemark und Deutschland nicht. Schließlich spielen fast alle Dänen in der Bundesliga. "Wir kennen die deutschen Spieler aus dem Alltag. Es ist ein kleines Finale gegen unsere Freunde", sagte Gidsel. Zur Primetime am Montag ruht die Freundschaft.