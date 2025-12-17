Handball-EM Gislason will mit jungem Schwung ins EM-Halbfinale

"Wir haben diesen Umbruch vor drei, vier Jahren begonnen und immer weiter durchgezogen. Die jungen Leute bringen Top-Leistungen und spielen in ihren Vereinen eine wichtige Rolle", lobte Gislason die junge Generation im deutschen Team, das alle Endrundenspiele im dänischen Herning bestreitet.

Große Zuversicht bei DHB-Verantwortlichen

Bei der Zusammensetzung des Personal-Puzzles hatte der Bundestrainer teilweise die Qual der Wahl. "Man versucht immer, eine gewisse Abstimmung zu finden in einem Kader. Das ist ein bisschen wie beim Kochen. Mal gibt man etwas Salz dazu, mal etwas mehr Zucker", beschrieb Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton die Arbeit in den vergangenen Wochen und lobte das Ergebnis: "Ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Mix für ein geschmackvolles Menü gefunden haben."

Ähnlich zuversichtlich blickt DHB-Sportvorstand Ingo Meckes auf das Turnier voraus. "Wir haben die notwendige Qualität für die sportlich großen Herausforderungen und wissen, wohin wir wollen", sagte Meckes. Und Gislason erklärte: "Wir haben extrem viel Wert auf die Abwehr und Flexibilität gelegt und rechnen uns aus, dass wir mit diesem Team gut bestehen können."