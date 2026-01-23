Die Zuversicht im deutschen Team ist groß. Der trotz einer äußerst fehlerhaften Leistung erzwungene Sieg gegen Portugal habe gezeigt, "wie viel wir erreichen können, wenn wir am perfekten Spiel nahe dran sind", sagte Schluroff. Ähnlich äußerte sich Kapitän Johannes Golla: "Wir wissen jetzt, dass wir auch ein Krampf-Spiel gewinnen können, in dem wir das Momentum nie so richtig auf unserer Seite hatten."

Damit es gegen Norwegen (2:2 Punkte) nicht wieder zu einem Nervenkrimi kommt, "müssen wir besser starten, weil das auch eine Top-Mannschaft ist. Wir dürfen uns keine Schwächephase erlauben", appellierte Wolff. Und Bundestrainer Gislason warnte: "Jetzt kommt eine starke norwegische Mannschaft mit Superstar Sander Sagosen auf uns zu, die eine ganz andere Spielweise hat. Das wird genauso schwierig."