Mit vier Turnier-Debütanten, drei Europameistern von 2016 und etlichen jungen Wilden geht Bundestrainer Alfred Gislason die Medaillenmission bei der Handball-EM an. Der 66 Jahre alte Isländer nominierte 18 Spieler für die Endrunde vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden. Leer ausgegangen ist Stephan Seitz vom ThSV Eisenach. Der 23-jährige Rückraumspieler hatte im 35er-Kader gestanden, wurde aber nicht für das endgültige Aufgebot berücksichtigt.