Handball: Eisenacher Handballer kassieren erste Heimniederlage

Eisenach - Die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach haben die erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Die Thüringer verloren das Duell mit der MT Melsungen mit 27:29 (15:12). Den größten Anteil am ersten Saisonsieg der Hessen hatten Florian Drosten mit acht und David Mandic mit sieben Toren. Für die Hausherren erzielte Oskar Joelsson die meisten Tore. Er war vor 2.850 Zuschauern in der Werner-Assmann-Halle sechsmal erfolgreich.