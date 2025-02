Handball: Eisenacher Erfolgsserie ist gerissen

Göppingen - Nach zuletzt zwei Erfolgen in Serie müssen die Handballer des ThSV Eisenach wieder einen Dämpfer hinnehmen. Die Thüringer verloren am Montag ihr Auswärtsspiel beim Tabellen-14. Frisch Auf Göppingen mit 27:31 (11:13) und verpassten damit den Sprung auf den achten Platz. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Ludvig Hallbäck (7), Oskar Sunnefeldt und Ymir Örn Gislason (je 4). Für die Eisenacher, die das Hinspiel noch deutlich mit 35:25 zu ihren Gunsten entschieden hatten, erzielte der deutsche Nationalspieler Marko Grgic (11/2) die meisten Tore, konnte aber damit die neunte Saisonniederlage seines Teams nicht verhindern.