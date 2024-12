Eisenach - Bundesligist ThSV Eisenach hat den Sprung in das Final Four um den deutschen Handball-Pokal verpasst. Im Viertelfinale unterlag das Team von Trainer Misha Kaufmann bei den Rhein-Neckar Löwen 28:31 (15:15). Die Gastgeber spielen nun in der Endrunde am 12. und 13. April nächsten Jahres in Köln.