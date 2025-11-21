Handball: Eisenach kassiert klare Niederlage in Lemgo

Lemgo - Die Handballer des ThSV Eisenach kommen in fremden Hallen nicht über die Rolle des Punktelieferanten hinaus. Die Thüringer kassierten im sechsten Auswärtsspiel dieser Saison die sechste Niederlage und verloren beim TBV Lemgo-Lippe mit 19:28 (9:13). Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Niels Gerardus Versteijnen (6), Samuel Zehnder (5/2) und Jan Mudrow (4). Für die Eisenacher erzielten Peter Walz (4) und Felix Aellen (4/3) die meisten Tore. Trotz der achten Saisonniederlage haben die Thüringer noch fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.