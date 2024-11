Handball: Eisenach holt zwei Punkte in Mannheim

Mannheim - Die Handballer des ThSV Eisenach haben in der Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt. Die Schützlinge von Misha Kaufmann gewannen am Freitag ihr Gastspiel bei den Rhein-Neckar Löwen mit 36:32 (20:14) und fügten den Mannheimern ihre erste Saisonniederlage auf heimischem Parkett zu. Den größten Anteil am Eisenacher Erfolg hatten Marko Grgic (7 Tore) und Fynn Hangstein (7/7). Für die Gastgeber erzielten Ivan Martinovic (9/2) und Sebastian Heymann (7) die meisten Treffer.