Handball: Eisenach holt den zweiten Saisonsieg

Die Gastgeber verschliefen die Startphase und mussten einem 3:6-Rückstand (13.) hinterherlaufen. Mit einem 7:2-Lauf auf 10:8 (23.) konnten die Hausherren knapp in Führung ziehen, diese aber bis zur Pause nicht verteidigen. Die Eisenacher sorgten mit einem Zwischenspurt von 13:13 (32.) auf 17:13 (36.) und bauten diesen Vorsprung auf 26:21 (53.) aus. Diesen Vorsprung retteten die Gastgeber auch dank Torhüter Matija Spikic (8 Paraden) mit Mühe und Not.