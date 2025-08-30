Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Die Thüringer entschieden am Samstag vor heimischer Kulisse das Ostderby gegen den SC DHfK Leipzig mit 31:27 (16:11). Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Felix Aellen (5), Fynn Hangstein (5/2), Vincent Büchner und Max Beneke (je 4). Für die Sachsen erzielten Blaer Hinriksson (8/4), Lukas Binder (5) und Franz Semper (4) die meisten Treffer.
Handball Eisenach gewinnt das Ostderby gegen Leipzig
dpa 30.08.2025 - 18:05 Uhr