Handball: Eisenach gewinnt das Ostderby gegen Leipzig

Die Leipziger bestimmten nur in der Anfangsphase die Szenerie auf dem Parkett, lagen nach zwölf Minuten mit 6:5 vorn. Anschließend folgte die stärkste Phase der Eisenacher, die innerhalb von elf Minuten durch einen 8:1-Lauf auf 13:7 (23.) davonzogen. Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten erneut die Sachsen, die auf 15:18 (35.) herankamen. Doch dieser Zwischenspurt erwies nur als kurzes Strohfeuer. Die Hausherren hatten beim 23:17 (46.) für die Vorentscheidung gesorgt und gerieten anschließend nicht mehr in Bedrängnis.