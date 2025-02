Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach sind nach der WM-Pause optimal gestartet. Die Schützlinge von Trainer Misha Kaufmann behielten in der Bundesliga in der heimischen Werner Aßmann-Halle gegen den TBV Lemgo Lippe mit 34:31 (14:14) die Oberhand. Gegen den Angstgegner fuhr das Team den erst dritten Erfolg in der Vereinsgeschichte in der höchsten deutschen Spielklasse ein.