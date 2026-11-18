Berlin - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben wie schon im Vorjahr das Final Four um den DHB-Pokal erreicht. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich im Viertelfinale nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän mit 37:25 (17:14) beim Zweitligisten Füchse Berlin durch. Levke Kretschmann war mit acht Treffern die beste THC-Werferin. Das Final Four findet am 15./16. Mai 2027 in Stuttgart statt.