Der üblicherweise so galante wie charmante Eduard Zakharov kann sich eine Feststellung am Samstagabend (14. März) nach 60 Minuten Handball-Derby gegen die HSG Werratal 05 nicht verkneifen: „Ich habe auf ein kräftiges Spiel, auf ein schnelles Spiel und ein besseres Spiel gewartet. Aber heute, ich habe nicht gesehen Werratal, das gegen uns gespielt hat vor vier Monaten. Sie haben gespielt ohne Motivation“, meint der Suhler nach Abpfiff, immer noch euphorisiert vom gerade Erlebten, dem zu keiner Zeit gefährdeten 39:33 (19:16)-Heimsieg der HSG Suhl.