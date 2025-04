Aufgrund der laufenden "Holiday on Ice"-Show in der Getec Arena muss der SC Magdeburg für das Rückspiel in die ausverkaufte Anhalt-Arena nach Dessau ausweichen. "Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich auch auf Dessau freue. Klar hätte ich gern den Magdeburgern ermöglicht, so ein K.o.-Phasen-Spiel in Magdeburg zu sehen", sagte Wiegert. "Aber es ist ja trotzdem etwas Besonderes, mal in Dessau aktiv zu sein."