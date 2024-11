Handball-Champions-League Energieleistung: SC Magdeburg schlägt den FC Barcelona

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat seine Niederlagenserie beendet und in der Champions League einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen Titelverteidiger FC Barcelona gewannen die Elbestädter vor 6.600 Zuschauern mit 28:23 (14:13). Bester Magdeburger Torschütze war Omar Ingi Magnusson mit acht Treffern. Magdeburg liegt in der Gruppe B acht Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona auf Platz fünf, der zum Weiterkommen reichen würde. Das Team von Trainer Bennet Wiegert hatte zuvor fünf der acht Spiele in der Champions League verloren.