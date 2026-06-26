Die Vorrunde der Königsklasse der Männer wird nach einer Reform erstmals mit 24 Teams in vier Sechsergruppen ausgespielt. Weitere Gegner des Teams von SCM-Trainer Bennet Wiegert sind Kolstad HB (Norwegen) sowie der HC Kriens-Luzern (Schweiz). Für die Mannschaft von Füchse-Coach Nicolej Krickau geht es zudem gegen den FC Porto (Portugal) und Partizan Belgrad (Serbien).