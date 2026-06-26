Frauen-Meister Blomberg trifft auf Titelverteidiger Metz
Bei den Frauen bleibt es bei zwei Achtergruppen. Der deutsche Meister HSG Blomberg-Lippe bekommt es mit Titelverteidiger Metz HB (Frankreich), Györ KC (Ungarn), Odense HB, Nyköbing HB (beide Dänemark), Gloria Bistrita (Rumänien), HC Podravka (Kroatien) und Storhamar HB (Norwegen) zu tun. Borussia Dortmund trifft auf Team Esbjerg (Dänemark), CSM Bukarest (Rumänien), FTC Budapest (Ungarn), Brest HB (Frankreich), Krim Ljubljana (Slowenien), Sola HK (Norwegen) und Buducnost Podgorica (Montenegro).