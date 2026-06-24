Handball-Bundesligist: ThSV Eisenach startet in Dormagen in die Pokalsaison

Eine Woche nach dem hochkarätig besetzten Wartburg-Cup (14. bis 16. August), zu dem der ThSV Eisenach den SC Magdeburg, die SG Flensburg-Handewitt und den TBV Lemgo erwartet, und eine Woche vor dem Punktspielstart mit einem Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt, steigt der ThSV Eisenach in den DHB-Pokal 2026/2027 ein. Zweitligist TSV Bayer Dormagen ist am 21. oder 23. August 2026 Gastgeber für das Team von Coach Sebastian Hinze. Am 22. August wird aufgrund des Supercups pausiert.