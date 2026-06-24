Handball-Bundesligist: ThSV Eisenach startet in Dormagen in die Pokalsaison

Handball-Bundesligist ThSV Eisenach startet bei Zweitligist Bayer Dormagen in die Pokalsaison 2026/27.
Der Handball-Bundesligist erwischt ein Auswärtslos. Was noch wichtig ist.
Handball-Bundesligist ThSV Eisenach startet bei Zweitligist Bayer Dormagen in die Pokalsaison 2026/27.
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Eine Woche nach dem hochkarätig besetzten Wartburg-Cup (14. bis 16. August), zu dem der ThSV Eisenach den SC Magdeburg, die SG Flensburg-Handewitt und den TBV Lemgo erwartet, und eine Woche vor dem Punktspielstart mit einem Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt, steigt der ThSV Eisenach in den DHB-Pokal 2026/2027 ein. Zweitligist TSV Bayer Dormagen ist am 21. oder 23. August 2026 Gastgeber für das Team von Coach Sebastian Hinze. Am 22. August wird aufgrund des Supercups pausiert.
Der DHB-Pokal 2026/27 geht mit einem überarbeiteten Teilnehmerfeld in die neue Spielzeit. In der ersten Runde treten insgesamt 42 Mannschaften an: zehn Erstligisten, 18 Teams aus der zweiten Liga sowie 14 Vertreter der dritten Ligen. Der ThSV Eisenach ist als Tabellen-Vierzehnter der Vorsaison in der 1. Handball-Bundesliga dabei.
In der zweiten Runde stoßen dann fünf weitere Erstligisten zum Teilnehmerfeld: der SC Magdeburg, die SG Flensburg-Handewitt, der VfL Gummersbach, der THW Kiel und die MT Melsungen. Damit treten in Runde zwei insgesamt 21 Gewinner der 1. Runde sowie die fünf genannten Clubs gegeneinander an.
Im darauffolgenden Pokal-Achtelfinale komplettieren schließlich die drei bestplatzierten Teams des Lidl Final4-Turniers das Feld: Pokalsieger Füchse Berlin, der zweitplatzierte Bergische HC sowie der drittplatzierte TBV Lemgo Lippe sind laut HBL-Regelwerk aufgrund der letztjährigen Platzierung im Pokalwettbewerb direkt für das Achtelfinale qualifiziert.